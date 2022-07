Kraina porcelany stoi przed mieszkańcami Zgorzelca otworem. Zapraszamy na niezwykłą wystawę do Muzeum Śląskiego. Można się w niej zakochać

Wernisaż jednej z największych kolekcji dolnośląskiej porcelany

W piątek Muzeum Śląskie w Goerlitz pękało w szwach. Wystawa "Śląsk: Kraina Porcelany" przyciągnęła tłumy gości ciekawych unikatowych okazów.

- Na wystawie pokazujemy wiele ciekawych eksponatów. Są to filiżanki dla wąsaczy, pojemnik na szpilki do kapelusza oraz rzadkie talerze świąteczne – mówi Aleksander Szalapski, kurator wystawy czasowej.

Pierwsza część wystawy to przekrój całej oferty śląskich producentów. Największe fabryki porcelany na Dolnym Śląsku były jednocześnie największymi fabrykami porcelany w Niemczech. Produkowały kilkadziesiąt milionów naczyń rocznie. Śląscy producenci swoimi wyrobami podbijali cały świat. Do najważniejszych śląskich fabryk zalicza się między innymi Krister, Tielsch, Ohme, Schlegelmilch i Königszelt. Po II wojnie światowej produkcja była kontynuowana i do dziś trzy polskie firmy nawiązują do tradycji niemieckich fabryk.