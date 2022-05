Królestwo wisterii chińskiej jest trzy kroki od Zgorzelca. Baszta Wołowa zaprasza na spacer

Miejsce przypominające tajemniczy ogród. Schowane za murami, ukryte przed przechodniami. Dla wtajemniczonych oaza spokoju i kawałek raju na ziemi. Dla nowych spacerowiczów miejsce niezwykłe i tajemnicze. Ogrody ukryte za Basztą Wołową w Goerlitz, tuż przy Moście Staromiejskim łączącym dwa brzegi Nysy Łużyckiej, to niezwykła przestrzeń, gdzie architektura krajobrazu przetrwała wiele lat.

Baszta Wołowa w Goerlitz (Ochsenbastei) to jedna z czterech zachowanych baszt braterskiego miasta Goerlitz. Baszta i brama Wołowa chroniły wejścia do miasta od strony Nysy Łużyckiej. Już w 1370 roku dokumenty miejskie wymieniają ją jako Tores an der Kahle ( Brama na pastwiska). W 1525 roku bastion i bramę podpalono, a już w 1536 roku odbudowano, zamieszczając na bramie łacińską sentencję „CIVITATEM MELIVS TVTAVR AMOR CIVIVM QVAM ALTA PROPVGNACVLA”- „Miłość obywatelska daje znacznie więcej niż stara baszta”. W 1834 roku wyburzono wschodnią część bramy zachowując jedynie zachodni rondel, przerobiony na basztę.