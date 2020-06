Kruszyna z Jędrzychowic została Pupilem Roku Gazety Wrocławskiej [ZDJĘCIA/WYWIAD]

Jak to się stało, że jest Pani właścicielką Kruszyny? Nasza przygoda z Kruszynką zaczęła się przez przypadek ponad 2 lata temu. Jeździliśmy karmić jej rodziców, kiedy ich właścicielka pojechała do sanatorium, kompletnie nieświadoma, że suczka lada dzień się oszczeni. Któregoś ranka, jak zwykle pojechałam dać psiakom jeść i pić. Wchodząc do kojca zobaczyłam maleńkie stworzenie w przedsionku budy. Na początku myślałam, że to kret. Podeszłam bliżej. Nie wierzyłam własnym oczom- to był szczeniak. Urodziło się ich w sumie aż sześć. Niestety jeden szczeniak był martwy. Pieski dostały imiona: Rambo, Ciapata, Disel, Chuda i Kruszyna. Po 4 tygodniach wróciła właścicielka, która nie chciała szczeniaków. Zabraliśmy je razem z matką do siebie. Były z nami przez następne 4 tygodnie. To był czas radości, szczęścia i porządnego sprzątania. Ciężko było się z nimi rozstać, ale jestem pewna, że znalazłam im cudowne domki i mają cudownych właścicieli, którzy dbają o swoich pupili. Kruszka miała odejść ostatnia, ale zdecydowaliśmy, że jednak zostanie z nami. I tak po dziś dzień daje nam od rana dużo radości. Mam nadzieję, że czekają nas jeszcze długie lata razem. Z większością rodzeństwa Kruszynki mamy kontakt. Wyrosły na wspaniałe psiaki.

Kruszyna jest dla mnie…

Kruszynka jest dla mnie jak córeczka. Dwa kilogramy szczęścia. Rozumiemy się bez słów. Słoneczko, które od ponad 2 lat rozwesela nasz każdy dzień. Ona jest jak dobra terapia. Choć jest kundelkiem, to jest bardzo mądra.

Jak spędzacie wspólnie czas? Co najbardziej lubicie robić?

Spacery to jest to co Kruszyna uwielbia. Jest wtedy bardzo zadowolona- szczególnie, gdy rzuca się jej kamyczki, za którymi biega i znosi w jedno miejsce. Uwielbia również wycieczki autem i motocyklem. Ma specjalny plecak i koszyk do przewożenia, z którego szczyci się komfortem. Oczywiście nie zapomina o swojej kumpeli pluszowej Lolce- bez niej nie wychodzi z domu. Uwielbia wygłupy, zarówno w domu jak i na dworze. Jest strasznym przytulaskiem. Kocha dostawać nagrody za wykonane komendy.

Skąd pomysł na udział w plebiscycie na Pupila Roku Gazety Wrocławskiej?

Na udział w plebiscycie na Pupila do kalendarza natknęliśmy się na Facebooku. I tak pomyśleliśmy, że może warto by spróbować. Przy okazji fajna zabawa. Nie spodziewaliśmy się, że dojdziemy tak daleko. A już tym bardziej, że Kruszyna może wygrać. Chcielibyśmy podziękować wszystkim psiakom i ich właścicielom, którzy brali udział w pupilowym plebiscycie Gazety Wrocławskiej. Konkurencja była ogromna. Wszystkie psiaki, ze wszystkich powiatów są przecudowne. Kochajcie je, dbajcie o nie, żyjcie dla nich. Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. One kochają bezwarunkowo, bez względu na to kim jesteś. One zawsze będą przy was. Serdecznie chciałam podziękować wszystkim za oddane głosy na Kruszynkę. Dziękuję!