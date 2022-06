Lakiernik i fotograf artysta z międzynarodowymi wyróżnieniami. Mirek Brzozowski ze Zgorzelca to mistrz portretów [ZDJĘCIA]

Lakiernik i fotograf? Jak udaje się łączyć te dwie pasje?

Jestem lakiernikiem od 25 lat. To jest moje główne źródło dochodu i prawda jest taka, że dzisiaj albo się utrzymujemy z fotografii, albo jesteśmy artystami, którzy muszą na życie zapracować. Nigdy nie porzuciłem zawodu, a fotografia stała moją pasją.

To znaczy, że fotografią zajmuje się Pan "po godzinach"?

Tak, to prawda, ale nie jestem tylko "weekendowym fotografem". Praca lakiernika zajmuje mi jakieś 8-9 godzin dziennie i zorganizowanie sesji w dniach powszednich jest po prostu technicznie niemożliwe, bo jej przygotowanie to proces. Od lat współpracuję z wizażystką, która dba o wygląd fotografowanych pań i panów, ale jest też moim asystentem, cały czas obecnym w trakcie robienia zdjęć. Zawsze działamy zespołowo i uważam, że to dzięki ludziom, którzy ze mną współpracują powstaje finalny obraz. To nie jest tak, że jestem "wielki pan fotograf". Nie jestem wyrocznią. Dopiero, kiedy wszyscy jesteśmy zadowoleni z efektu, przechodzimy do następnego ujęcia. Zwykle z sesji powstaje około 5-6 zdjęć, bo uważam, że z jednego człowieka nie sposób "wycisnąć" więcej. Zwłaszcza, jeśli ktoś robi to pierwszy raz.