Langosz, bratwurst, lody, piwo. Knajpki i bary nad Berzdorfer See oferują gastronomiczne rarytasy. Jakie ceny? Paulina Gadomska

Berzdorfer See to sztuczne kąpielisko w niemieckim Goerlitz i atrakcja turystyczna Trójstyku. Turyści przyjeżdżają tutaj z pobliskich polskich, niemieckich i czeskich miejscowości. Jazda na rolkach czy rowerze, opalanie na złocistej plaży lub w cieniu drzew, pływanie supem lub pontonem. A po aktywnościach warto coś przekąsić. Zobaczcie co oferują knajpki i bary zlokalizowane przy wschodnio- północnej i północnej plaży.