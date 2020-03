Lekarz powrócił z Indii! Wynik na koronawirusa jest dodatni!

Sytuacja jest poważna. Lekarz szpitala w Zgorzelcu jest chory.!

W dniu 07.03.2020r. (sobota), lekarz oddziału chirurgii naszego szpitala wrócił z Indii. Powrócił do pracy w szpitalu w poniedziałek 09.03.2020 r.

W dniu 15.03.2020 r. wieczorem wystąpiły u niego objawy kliniczne takie jak: podwyższona temperatura ciała, kaszel, ogólne rozbicie i osłabienie, które w jego ocenie z uwagi na pobyt za granicą nasunęły podstawy do podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2.

Tym samym w dniu 16.03.2020 r. z samego rana została u niego przeprowadzona konsultacja lekarza oddziału zakaźnego i pobrano materiał do badania oraz zalecono kwarantannę domową, do której się też zastosował.

W dniu 17.03.2020 r. o godz.15:46 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu wpłynął drogą elektroniczną wynik badania, który okazał się dodatni.

Niezwłocznie zostały podjęte działania przeciwepidemiczne zgodnie z przyjętymi standardami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczające rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-CoV-2.

Dotyczyły one przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w miejscu pracy pozwalającego na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia w szpitalu.

Ponadto działania objęły osoby z kontaktów prywatnych Pana doktora.

