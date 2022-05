Leśna Baza w Sadzie koło Zgorzelca, czyli leśne nie-przedszkole. Co to takiego i jak będzie wyglądała opieka nad dziećmi?

W krajach skandynawskich leśne przedszkola są bardzo popularne. W Niemczech istnieje już 1000 takich miejsc. W Polsce zaledwie 50. Kolejne właśnie powstaje w Żarskiej Wsi koło Zgorzelca. Głównymi założeniami leśnych placówek jest niemal wyłączne spędzanie czasu na zewnątrz z przedszkolakami, bliskość natury, brak tradycyjnych plastikowych zabawek, towarzyszenie dzieciom podczas poznawania przez nich świata, a nie nadzorowanie czy nakazywanie.

- Pierwsze leśne przedszkola powstały w latach 60. w Skandynawii. Dzieci spędzają 80 % czasu na zewnątrz również w zimie czy jesienią. Używają wszystkich zmysłów, doświadczają na własnej skórze i mają spore pole do popisu. W takich miejscach nie stosuje się kar ani nagród. Nie nakazuje się również dzieciom co mają robić. Słucha się ich potrzeb i podąża razem z nimi, ponieważ to dzieci są w tym miejscu najważniejsze- opowiada Martyna Kaczkowska, która jest pomysłodawczynią Leśnej Bazy w Sadzie.