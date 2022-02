Lubań. Znęcali się, bili i poniżali swoje rodziny. Teraz poczekają w areszcie na wyrok

Sąd Rejonowy w Lubaniu przychylił się do wniosku prokuratury oraz policji i wobec sprawców przestępstw między innymi znęcania się nad rodziną zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzech miesięcy pozbawienia wolności.

Jeden z oprawców to 29- letni mieszkaniec powiatu lubańskiego. Z relacji poszkodowanych wynikało, że nietrzeźwy syn wszczynał awantury, poniżał, naruszał nietykalność cielesną oraz groził im pozbawieniem zdrowia i życia. W czasie awantur niszczył domowy sprzęt. 29- latek mimo orzeczonego wobec niego środka w postaci zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną, nie respektował ich. 15 lutego trafił on do policyjnej izby zatrzymań. Ukrył się przed funkcjonariuszami na strychu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.