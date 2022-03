Ma 92 lata, ale gdy tylko słyszy syrenę pojawia się pod remizą. To najstarszy druh OSP Trójca

Kazimierz Moździerz przyjechał do Trójcy wraz z ojcem Antonim, matką i dwiema siostrami. Dziś sam ma troje dzieci oraz wnuki, ale doskonale pamięta powojenne czasy, kiedy osiedlili się tu z całą rodziną. Ojciec Pana Kazimierza był strażakiem jeszcze przed 1939 rokiem, więc od razu po przyjeździe do Trójcy szukał ochotników, którzy chcieliby razem z nim gasić pożary.

Jak wyglądały początki straży pożarnej w Trójcy? Czy już wtedy było wielu chętnych?

Tu w ogóle nie było straży. Tato zaczął najpierw sam reagować, kiedy gdzieś się paliło lub coś się stało. Dołączali do niego inni osadnicy i wspólnie brali udział w akcjach. Dopiero później udało się załatwić syrenę, która została powieszona koło kościoła na drzewie. Jej sygnał sprawiał, że zlatywali się wszyscy z okolicy. Wtedy chętnych było mnóstwo, ale brakowało nam sprzętu. Nie mieliśmy ani sikawki, ani żadnego pojazdu. Tylko wiadra. Dopiero później przywieźliśmy ręczną sikawkę z Dłużyny Dolnej, która została jeszcze po Niemcach. Pojechaliśmy tam najpierw rowerami, a później zorganizowaliśmy transport, pożyczając konia od jednego z rolników. Nie mieliśmy na wyposażeniu żadnego sprzętu, więc sikawkę na kółkach do akcji pchaliśmy ręcznie. Ona miała taką dźwignię, że pompowało się ją z dwóch stron. I wtedy dla nas to było naprawdę coś.