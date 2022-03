Magazyn darów w Zgorzelcu. Potrzebne są ubrania, buty, bielizna, kołdry. Sprawdź jak możesz pomóc

Punkt zbiórki mieści się w PGE Turów Arena, wejście 2E (od strony Biedronki). Wolontariusze czekają tam codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 13.00 i od 16.00 do 18.00.

Miasto Zgorzelec razem z Fundacją Ania zbiera w nim żywność, artykuły higieniczne, leki i odzież dla uchodźców przyjeżdżających z Ukrainy do naszego miasta lub podróżujących dalej do Niemiec.