Magiczna wioska 35 km od Zgorzelca. Rzeźby na każdym kroku, najmniejsze owce świata i niezapomniany widok z wieży widokowej

Wieża widokowa z widokiem na trzy kraje

Quessant na zielonych pastwiskach Hermanic

Z wieży widokowej można zobaczyć olbrzymie pastwiska, a na nich małe pchełki- tak wyglądają z góry. Po beczeniu można jednak poznać, że to nie jest pchła, a owca. Gdy podejdziemy bliżej naszym oczom ukaże się ogromne stado mikro owiec. To Quessant, rasa owiec domowych z wyspy Quessant u wybrzeży Bretanii. To rasa owiec krótkoogonowych, nazywana często Bretońskim Krasnoludem, będąca jedną z najmniejszych ras owiec na świecie. To niecodzienny widok, ale dodatkowo urozmaica to miejsce. Prywatny właściciel hoduje tą rasę od 2007 roku.