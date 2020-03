Mają kwarantannę! Nie było ich podczas kontroli policji. Może ich to słono kosztować

Policjanci regularnie sprawdzają czy osoby, na które została nałożona kwarantanna, stosują się do niej. Najczęściej odbywa się ona w domu. Przynajmniej raz w ciągu doby funkcjonariusze sprawdzają czy dana osoba przebywa we wskazanym przez siebie miejscu. Z takiego sprawdzenia sporządzana jest dokumentacja. Policjanci pytają taką osobę o stan zdrowia i potrzeby. Takie informacje dalej są przekazywane do służb sanitarnych.

Lwóweccy policjanci nie zastali na kwarantannie ani mieszkańca Ubocza, ani Wlenia. W tych dwóch przypadkach zostały sporządzone wnioski o ukaranie.

Policja przypomina!

Policjanci sprawdzają regularnie i zbierają informacje o tym, czy osoba objęta decyzją o kwarantannie stosuje się do postanowień tej decyzji. Jeśli okaże się, że nie, to informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 30 000 zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw.

Jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwo przewiduje karę roku pozbawienia wolności.