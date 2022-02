Miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie, kiedy wjechał w ogrodzenie

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 03.00 w Biedrzychowicach. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca Forda Fusion nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji.

Policjanci ogniwa patrolowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia zauważyli, że kierowca może być pod wpływem alkoholu. Zbadano go alkomatem, który wykazał 2,6 promila alkoholu w organizmie. Po wykonaniu niezbędnych czynności na miejscu mężczyznę zatrzymano, a następnie przewieziono do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badania. Mundurowi zatrzymali podejrzanemu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu.

32- latek został już przesłuchany i usłyszał zarzut kierowania pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.

Przypominamy, że z godnie z kodeksem karnym kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.