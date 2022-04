Miejsca wstydu i miejsca dumy. Zgorzelec się zmienia, ale niektóre rzeczy pozostają takie same... Justyna Orlik

Centrum miasta kwitnie, spacer Parkiem Nadnyskim, parkiem Paderewskiego i w centrum Zgorzelca to prawdziwa przyjemność. Widać, że te miejsce zmieniły się na lepsze. Niestety, to co powinno być wizytówką miasta, nadal odstrasza. Mowa oczywiście o dworcu PKP, który od lat popada w ruinę i mógłby stać się przyczółkiem dla fanów URBEX-u. Zobaczcie, jak teraz wygląda i jakie metamorfozy przeszło centrum Zgorzelca.