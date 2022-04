Mieszkańcy Żarskiej Wsi mieli dość bałaganu przy śmietnikach i wzięli sprawy w swoje ręce

Dzięki inicjatywie Wspólnot Mieszkaniowych, które z własnych środków, przy pomocy gminy, wykonały wiaty śmietnikowe, pojemniki zniknęły z krajobrazu osiedla.

Mieszkańcy osiedla w Żarskiej Wsi uznali, że to oni są odpowiedzialni za swoje odpady i czystość przy pojemnikach. Wykonane wiaty śmietnikowe uniemożliwiają dostęp do pojemników osobom trzecim i tym samym ułatwiają zachowanie miejsca gromadzenia odpadów w czystości i porządku. Wiaty oprócz walorów estetycznych przyczyniły się również do zwiększenia segregacji odpadów i zmniejszenia ilości odpadów posortowniczych w pojemnikach.