Mieszkańcy Zgorzelca i Görlitz na Śląskim Jarmarku Bożonarodzeniowym sprzed 7 lat! Poznajecie kogoś? (GALERIA) Karolina Niemczyk

Co roku w Görlitz odbywał się Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy, który przyciągał turystów z naszego regionu. Chętnie odwiedzali go również mieszkańcy Zgorzelca. Niestety z powodu pandemii koronawirusa i w tym roku został odwołany. Mamy dla was pamiątkę w postaci archiwalnych zdjęć! Poznajecie kogoś? Aż łezka w oku się kręci!