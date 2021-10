Młodzi z Porajowa "ogarnęli kwadrat". Własnymi siłami odremontowali przystanek autobusowy

Naprawdę chodzi o wiejski przystanek w Porajowie. - Za dnia korzystają z niego pasażerowie, a wieczorami okoliczna młodzież spędza tu swój wolny czas. Miejsce od jakiegoś czasu bardziej straszyło i obrzydzało niż było wizytówką wioski - tłumaczy organizatorka akcji Justyna Gierczak. Aż do dzisiejszego ( 02.10.br) popołudnia, kiedy to dziesięcioosobowa grupa nastolatków oczyściła okoliczny teren, skosiła trawę, pomalowała wiatę i sąsiednią tablicę ogłoszeniową. Przechodzący ludzie co rusz chwalili pracującą młodzież. Teraz przystanek wygląda jak nowy i nie będzie już straszył swoim wyglądem - dodaje pomysłodawczyni - Dziękuję za pomoc Ani Spyrze, Kasi i Darkowi za dorzucenie się do farb i pędzli, a także restauracji 3 Światy - Porajów za pizzę dla naszej Ekipy! - czytamy w mediach społecznościowych na Facebooku.