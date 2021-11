Morsy ze Zgorzelca zaczęły sezon. Zobaczcie jak hartują ducha i ciało! [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Morsy ze Zgorzelca wchodzą do lodowatej wody od lat. To ich sposób na zadbanie o kondycję psychiczną i fizyczną. Spotykają się regularnie co weekend, żeby wspólnie hartować ducha i ciało.