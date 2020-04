Most im. Jana Pawła II na archiwalnych fotografiach! Zobacz! [GALERIA]

Przejścia graniczne w Zgorzelcu oczami Internautów! Zobacz zdjęcia! [GALERIA]

To jest nowa i stresująca sytuacja dla mieszkańców Zgorzelca i Goerlitz. Do tej pory granice były otwarte, a ruch przez nie nieograniczony. Teraz każdy musi się wylegitymować. Pracownicy przygranicznego Goerlitz do polskiego miasta dostają się po wypełnieniu Karty Pasażera i okaz...