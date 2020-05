Motocyklista uciekał przed policjantami. Nie miał uprawnień, miał narkotyki [ZDJĘCIA]

Policjanci z grupy SPEED zauważyli motocyklistę, który nie stosował się do przepisów ruchu drogowego.

- W związku z tym funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli. Ten jednak pomimo wydawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu, przyśpieszył i zaczął uciekać. W jednej z miejscowości w gminie Zgorzelec stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się- informuje podkom. Agnieszka Goguł ze zgorzeleckiej komendy policji.

Funkcjonariusze wprowadzili dane mężczyzny do policyjnego systemu. Okazało się, że 31-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Przy mężczyźnie policjanci zabezpieczyli woreczek foliowy z krystaliczną substancją. Jak się okazało po badaniach była to metamfetamina.

Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.