Mroźny dzień w Zgorzelcu. Miasto pod warstwą śniegu i w promieniach słońca. Zobacz jak było pięknie! (GALERIA) Karolina Niemczyk

To było mroźne Boże Narodzenie! Śniegu napadało niewiele ale za to było bardzo zimno. Takiego mrozu w Zgorzelcu już dawno nie było. Kto w niedzielę (26 grudnia) wybrał się na spacer wie, że pogoda była naprawdę wspaniała, a miasto wyglądało cudnie. Kto nie wybrał się na przechadzkę może zobaczyć to na zdjęciach. Zobaczcie jak pięknie wyglądał Zgorzelec w mroźną, zimową niedzielę.