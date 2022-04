Na Dużym Rynku w Zgorzelcu można było kupić wszystko. Tego kultowego miejsca już nie ma. Pamiętacie?

Popularne były też koszulki z nadrukami gwiazd oraz poduszki z ich podobiznami. Właścicielom stoisk płaciło się w markach albo złotówkach. Łowcy okazji potrafili się targować, a Niemcy niejednokrotnie przepłacali lub dali się naciągnąć. A to na "złote" zegarki, a to na "podrabiane skóry", na "prawdziwą" wełnę i wiele innych. Nie zniechęcało ich to jednak do zakupów, a sprzedawcy nie przestawali oszukiwać. Kto wie? Może to była taka cicha graniczna komitywa? A może słabość do ogrodowych krasnali? W czasach największego rozkwitu handlu, część budek znajdowała się na terenie, który dziś zajmuje Kaufland. Przed jego powstaniem było to też miejsce na arenę cyrkową lub park rozrywki z kolejką górską, strzelnicą i ruchomą karuzelą. Nie istniała wtedy ani Biedronka, ani McDonald`a. Otwarcie restauracji było jednym z największych wydarzeń tamtych czasów. Do kas ustawiały się gigantyczne kolejki i każdy chciał mieć urodziny właśnie w tym miejscu. Obsługa w ich trakcie oprowadzała dzieciaki po zapleczu i pozwalała na samodzielne przygotowanie deseru.