Na terenie parku im. Paderewskiego (w samym centrum Zgorzelca) znajdował się kiedyś obóz jeniecki. Przetrzymywano tu 15 tys. żołnierzy Justyna Orlik

Park im. Ignacego Paderewskiego to dziś miejsce, w którym chętnie spacerują mieszkańcy, znajduje się w samym centrum. Latem przysiadają na ławeczkach starsi i młodsi, ale niewielu wie, że w czasie I wojny światowej znajdował się tu przejściowy obóz dla żołnierzy rosyjskich brytyjskich i francuskich. Łącznie przebywało ich tu ponad 15 tysięcy. Później dołączyło 7 tysięcy żołnierzy greckich. Dotarliśmy do archiwalnych zdjęć. Zobaczcie, jak dawniej wyglądało to miejsce.