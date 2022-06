Naćpany motocyklista ucieczkę przed policją zakończył w polu. Zgorzelecka grupa SPEED w akcji

Funkcjonariusze podczas nocnej służby na terenie gminy zauważyli kierującego motocyklem, którego tablica rejestracyjna była zagięta. Postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Mężczyzna jednak zlekceważył nadawane sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu, przyspieszył i zaczął uciekać. Nadmierna prędkość oraz śliska nawierzchnia przyczyniły się do utraty panowania nad pojazdem i motocyklista ucieczkę zakończył w polu.

- Jak się okazało po sprawdzeniu w dostępnych bazach danych, 29-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami i miał cofnięte decyzją starosty uprawnienia. Dodatkowo motocykl marki Honda, którym się poruszał nie był dopuszczony do ruchu, a tablica rejestracyjna pochodziła od innego pojazdu. Mężczyzna został zbadany narkotesterem, który wykazał, że jest pod wpływem metamfetaminy- informuje

kom. Agnieszka Goguł z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

Na 29- latka został nałożony mandat w wysokości 2000 zł, a za swoje przewinienia stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.