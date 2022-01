Najbardziej luksusowy dom towarowy na pograniczu zostanie zmodernizowany. Mieszkańcy Zgorzelca znów będą mogli robić w nim zakupy

Sklepy będą urządzone stylowo, możliwie jednolicie i harmonijnie z architekturą budynku. Najpiękniejsze towary będą prezentowane pod secesyjnym szklanym dachem od piwnicy do trzeciego piętra. Na czwartym piętrze prezentowane będą topowe produkty z regionu i całego świata, smakosze znajdą to, czego szukają. W restauracji, w barze lub we francuskiej cukierni będzie można dać się uwieść i odkryć nowe przepisy - to będzie przeżycie dla każdego odwiedzającego dom towarowy.