Najlepsza smażona ryba obok Zgorzelca. "Żarecki Gaj" zaprasza na rybkę i dobrą zabawę szczególnie dla najmłodszych

Jeśli marzy Ci się pyszna ryba w fajnym miejscu to zapraszamy do Żareckiego Gaju, który znajduje się przy głównej drodze w Żarkach Średnich, 11 kilometrów od Zgorzelca. To miejsce idealne dla smakoszy oraz dla rodzin z dziećmi, dla których atrakcji jest tu mnóstwo.

Liczne gry jak warcaby, chińczyk czy kółko krzyżyk wykonane z naturalnych elementów jak kamienie czy pieńki, ścieżka edukacyjna, podzielona na: „czas zaklęty w drzewach”; „posegreguj odpady”; „zegar fenologiczny”; „strefa dinozaura”; „poradnik grzybiarza”; „sprawność pszczelarza”, a także spora przestrzeń dla dzieci i młodzieży.

Paulina Gadomska

Skąd pomysł, żeby w niepozornej miejscowości pod Zgorzelcem stworzyć właśnie takie miejsce, a klientom serwować rybę?