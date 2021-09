Najnowsze oferty pracy ze Zgorzelca i powiatu. Sprawdźcie, gdzie szukają pracowników i ile płacą (Powiatowy Urząd Pracy)

SPRZEDAWCA Zakres obowiązków:Obsługiwanie kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych; przygotowywanie produktów do sprzedaży i ich sprzedaż; organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów; dbałość o wysoki poziom obsługi klienta, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży; praca na zmiany 7.00-14.00, 11.30-19.30, 09.00-17.00 do uzgodnienia z pracodawcą; I umowa na okres próbny Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN Osoba do kontaktu: Anna Cytowicz Numer telefonu: 518 929 728

fot. ilustracyjne pixabay