Najpiękniejsze wieże widokowe na Trójstyku. Wszystkie zlokalizowane są maksymalnie 50 km od Zgorzelca Paulina Gadomska

Lubisz podziwiać okolicę z góry? Nie masz pomysłu na wycieczkę? Skorzystaj z naszych propozycji i wybierz się na wieże widokowe w naszej okolicy. Położone są na Trójstyku po czeskiej, niemieckiej lub polskiej stronie. To miejsca znane lub mniej znane z turystycznych przewodników. Ze Zgorzelca masz do nich maksymalnie 50 km. Do części z nich trzeba kawałek podejść, inne zlokalizowane są przy parkingach. Jedno jest pewne- z każdej z nich roztaczają się niezwykłe widoki!