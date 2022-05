Najtańsze mieszkania w Zgorzelcu wcale nie takie tanie? Jak wygląda rynek nieruchomości? Justyna Orlik

Coraz trudniej dostać kredyt hipoteczny, a mimo to ceny mieszkań w Zgorzelcu nadal są bardzo wysokie. Sprawdziliśmy dla was oferty lokali z otodom.pl do 250 000 zł i na liście jest tylko 9 mieszkań, z czego połowę stanowią kawalerki, a część wymaga generalnego remontu. Czy kupowaliście ostatnio nieruchomość po okazyjnej cenie? Zobaczcie, jakie mieszkania znajdziecie w galerii ze zdjęciami.