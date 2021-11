Napisz z dzieckiem list do Świętego Mikołaja. W Zgorzelcu czeka specjalna skrzynka!

Napisanie listu do Świętego Mikołaja to fajna zabawa i okazja by spędzić czas z dzieckiem. No ale gdzie taki list później umieścić? Czy wrzucić listy do zwykłej skrzynki pocztowej? Nie w Zgorzelcu!

Do Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu dotarła skrzynka na pocztę do Świętego Mikołaja. Znajdziecie ją w głównym holu, a czekać będzie na dzieci w godzinach od 14 do 20.

Warto poprosić Świętego Mikołaja w liście o prezenty i wrzucić kopertę do skrzynki. Kto wie, może życzenia się spełnią? Na pewno wie to Mikołaj i rodzice...