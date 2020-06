Nasze Zoo od wielu lat prowadzi badania naukowe

- Badania nad zwierzętami w zoo, umożliwiają z kolei badania naukowe, które w innym przypadku byłyby niemożliwe- mówi dr Julia Kögler, zastępca dyrektora stowarzyszenia. - Dzięki temu, iż ogrody zoologiczne od wielu lat gromadzą odpowiednie dane, wszyscy zaangażowani w wysiłki na rzecz ochrony gatunków mają większą szansę na zachowanie zagrożonej różnorodności biologicznej. Zdobyta wiedza może pomóc w dokładniejszym planowaniu oraz wdrażaniu działań ochronnych na rzecz zachowania gatunków zwierząt, zarówno tych żyjących na wolności jak i pod opieką człowieka.

W latach 2008-2018 członkowie Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych przyczynili się do powstania 1058 publikacjach naukowych, opublikowanych w 284 różnych czasopismach naukowych, a następnie cytowanych 8991 razy. Projekty badawcze obejmowały wszystkie grupy zwierząt oraz wiele dziedzin specjalistycznych. Działania te w istotny sposób przyczyniły się między innymi do bezstresowego pobierania próbek krwi od dzikich zwierząt. W ramach szeroko zakrojonego projektu badawczego sprawdzono, jakie rodzaje robaków wysysających krew są do tego odpowiednie.