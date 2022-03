Nasze Zoo Zgorzelec-Goerlitz: Tysiące żab przenoszonych przez ulicę

Po zimowej hibernacji żaby, ropuchy, salamandry i inne płazy migrują do swoich tarlisk, w celu złożenia jaj. Przyciągają je zbiorniki wodne, w których same spędziły życie jako kijanki. W drodze z kwater zimowych do zbiorników wodnych, czyha na nie wiele niebezpieczeństw: przejście przez drogę, czający się wrogowie, możliwość wpadnięcia do otworów ściekowych i inne. Dlatego Nasze Zoo wspiera naszych partnerów ochrony gatunkowej ze Stacji Ochrony Przyrody Östliche Oberlausitz e.V. w ochronie zagrożonych płazów, podczas wędrówek do miejsca tarła. W ramach projektu ochrony płazów, ustawiono wiele kilometrów płotków ochronnych, które sprawdzane są 1 lub 2 razy dziennie. Żaby oraz inne płazy zgromadzone przy płotkach są zbierane i przenoszone przez ulicę. W ten sposób w ubiegłym roku udało się uratować około 28 753 płazów. Na pierwszy rzut oka liczba ta zdaje się być dość spora, jednak w 2016 roku liczba uratowanych płazów wynosiła 73 520.