"Naukobus" w podstawówce w Ruszowie. Uczniowie w naukowej euforii

Przyjazd „Naukobusa” był realizowany w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. To zupełne inne podejście do nauki. Poprzez eksperymenty, doświadczenia, łamigłówki i eksponaty, uczniowie z Ruszowa poznali wiele zjawisk naukowych, były to m.in.: zasady zachowania energii i pędu; twierdzenie Pitagorasa; elementy anatomii człowieka; zagadnienia z elektrostatyki; wpływ przyśpieszania ziemskiego na ruch ciał; prędkość rozchodzenia się światła i dźwięku oraz powstawanie ruchomego obrazu.

- Uczniowie szczególną uwagę skupiali na wszystkich eksponatach, każdy chciał je poznać i „wypróbować”, choć czasem sprawiało im to trudność. Starsi uczniowie czytali z uwagą instrukcje, młodsi słuchali najczęściej edukatorek. Jednak największe zainteresowanie u najmłodszych wzbudzały: „Człowiek- układanka” oraz „Kula plazmowa”, ponieważ wielką frajdę sprawiało im uzupełnianie ludzkiego ciała o brakujące elementy oraz drobne wyładowania elektrostatyczne przy kuli plazmowej wywoływały u nich trochę niepokoju i radości. U starszych wielką popularnością cieszyły się: „Łamigłówki” i „Wirujące krzesło”- należało przy nich popisać się niezwykłym intelektem (logicznym i matematycznym), a wirujące krzesło wywoływało u nich zaskoczenie z powodu niespodziewanych zmian kierunku ruchu- informuje Irena Droś.