Nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie pościgu wyskoczył z samochodu [ZDJĘCIA]

- Policjanci ze zgorzeleckiej grupy SPEED podczas służby w godzinach popołudniowych zauważyli pojazd marki volkswagen, którym wcześniej kierowała osoba bez uprawnień. Policjanci postanowili zatrzymać kierującego do kontroli włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. Jednak kierujący przyśpieszył i zaczął uciekać ulicami miasta stwarzając przy tym zagrożenie dla innych uczestników ruchu- informuje podkom. Agnieszka Goguł z KPP Zgorzelec.

W pewnym momencie samochód zjechał z drogi, znacznie zwolnił, a mężczyzna z niego wyskoczył i rozpoczął ucieczkę pieszo. Po chwili policjanci zatrzymali pojazd oraz uciekiniera.

Okazało się, że 34-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego poszukiwany jest przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia kary pozbawienia wolności. Ponad to miał on sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz cofnięte przez starostę uprawnienia. Jego zachowanie wydało się funkcjonariuszom policji podejrzane. Po przebadaniu go, okazało się, że jest pod wpływem metamfetaminy.

34- latek trafił już do aresztu. Za swoje czyny grozi mu 5 lat więzienia.