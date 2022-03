Nie złożyłeś jeszcze wniosku o dodatek osłonowy? Możesz to zrobić w MOPS w Zgorzelcu

- Ceny, które teraz obowiązują dla mnie są nie do przełknięcia. Cały czas zastanawiam się jak zaoszczędzić, martwię się tylko o wydatki. Za gaz dostałam rachunek prawie 1500 zł. To zdecydowanie więcej niż rok temu za ten sam okres rozliczeniowy. A ceny żywności? Paliwa? Ja jestem przerażona- mówi pani Małgorzata Broniewska ze Zgorzelca, mężatka i mama dwójki dzieci.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku o dodatek osłonowy, cały czas masz szansę. Możesz złożyć wymagane dokumenty do 31 października, a dodatek dostaniesz jednym przelewem. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł;

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Zastosowanie tej zasady oznacza, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jeśli powyższy dochód nie zostanie przekroczony gospodarstwo jednoosobowe może otrzymać do 500 zł, dwu- lub trzyosobowe do 750 zł, cztero- pięcioosobowe do 1062,50 zł, a w przypadku liczniejszych gospodarstw domowych do 1437,50 zł.