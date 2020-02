"Nieswojość"- wystawa, którą musisz zobaczyć! [GALERIA]

Wystawa fotograficzna, której tematem jest powojenne oswajanie Dolnego Śląska przez jego nowych mieszkańców i blizny jakie w krajobrazie Dolnego Śląska powstały na skutek adaptowania przez osadników i przesiedleńców obcej im kulturowo przestrzeni, którą wypełniali nową, swojską, ale całkowicie odmienną stylistycznie, na często rażąco niepasującą treścią.

Wystawa, którą od 6 lutego do 2 maja oglądać można w Galerii przy Brüderstraße 9 w Görlitz, to część projektu fotograficzno-literackiego o tym samym tytule. Uzupełnieniem i niejako komentarzem do niej jest wydana w grudniu 2019r. publikacja, wspólne wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i wrocławskiego Wydawnictwa Warstwy, gdzie zdjęciom składającym się na wystawę towarzyszą teksty pisarzy, publicystów i kulturoznawców m.in. Olgi Tokarczuk, Ziemowita Szczerka, czy Magdaleny Barbaruk, która swój tekst poświęciła Zgorzelcowi.

Ekspozycja, która w Görlitz gości na zaproszenie Muzeum Śląskiego i spółki Kulturservice z pewnością jest warta obejrzenia i głębszej refleksji nad tym jak to się stało, że, jak pisze Ziemowit Szczerek, nasze otoczenie tak często przypomina nam „połamaną rzeczywistość”.