Niezwykła żeliwna wieża jest tylko 30 km od Zgorzelca. To jedyna taka wieża w Europie. Wybierz się na wycieczkę na Löbauer Berg Paulina Gadomska

Maj nas rozpieszcza! Pogoda jest wymarzona na wycieczki. Tym razem mamy dla Was propozycję wyjazdu do jedynej takiej atrakcji w Europie. Żeliwna wieża położona jest na Löbauer Berg i robi ogromne wrażenie. To tylko 30 km od Zgorzelca.