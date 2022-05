Niezwykłe dziedzictwo Górnych Łużyc! Domy przysłupowe na Trójstyku zachwycają, a w niedzielę ich drzwi będą otwarte dla turystów

Stare jak nowe. Uratowany "Dom Kołodzieja" zachwyca turystów

O wartości domów przysłupowych zrobiło się pierwszy raz głośno, gdy Elżbieta Lech- Gotthardt zdecydowała się na translokację jednego z nich. Dom kołodzieja został rozebrany na części w Wigancicach Żytawskich i przewieziony do Zgorzelca w 2005 roku. Demontaż trwał 3 dni, a stawiano go na nowo w 9 dni. Na potrzeby translokacji zinwentaryzowano 520 elementów konstrukcyjnych, które wykorzystano do jego budowy. W całym domu znajduję się 66 okien, a większość jest oryginalna. Dziś "Dom Kołodzieja" mieści się przy Alejach Lipowych 1 w Zgorzelcu. To obecnie bardzo dobrze prosperująca restauracja i hotel, gdzie chętnie zatrzymują się turyści nie tylko z Polski, ale również Czech i Niemiec.