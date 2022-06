Niezwykłe rzeźby Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu. Zwróciłeś uwagę na te detale?

Historia budowy Górnołużyckiej Hali Chwały

Budynek obecnego Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu powstał jako pomnik patriotyzmu i pamięci dwóch niemieckich cesarzy - Wilhelma I i Fryderyka III- pierwszych cesarzy zjednoczonych Niemiec. Jego powstanie sfinansowano ze składek pochodzących od mieszkańców Górnych Łużyc.

Prace ziemne pod budowę Górnołużyckiej Hali Chwały rozpoczęła się 13 września 1898 roku, a 18 października, w dzień urodzin cesarza Fryderyka III, uroczyście położono kamień węgielny. Hugo Behr, nauczyciel budownictwa z Królewskiej Szkoły Budownictwa w Höxter, stworzył projekt, który obecnie możemy podziwiać na własne oczy. Jego praca została wybrana spośród 47 zgłoszonych do konkursu.

Paulina Gadomska

Po intensywnych dyskusjach co do miejsca budowy wybrano teren na lewym brzegu Nysy Łużyckiej. Dawniej były to niezagospodarowane przedmieścia należące do miasta. Pod koniec XIX wieku nastąpiła jednak intensywna urbanizacja oraz zabudowa tych terenów. Powstawały kamienice, koszary, budynki użyteczności publicznej oraz tereny zielone i rekreacyjne służące mieszkańcom. Miejsce wydało się idealne dla tak reprezentacyjnego budynku.