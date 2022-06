Nowa ścieżka wspinaczkowa w Zoo Goerlitz-Zgorzelec. Możesz wspinać się jak kozica alpejska

Budowa była możliwa przede wszystkim dzięki licznym darowiznom, przekazanym m. in. za pośrednictwem inicjatywy GörlitzCrowd, które przekroczyły pierwotny cel zbiórki 5000 € o 1700 €.

- Bardzo cieszyliśmy się z tak pozytywnego odzewu społeczności – to jest wasz plac zabaw!- mówi Isa Plath, pedagog zoo i kierownik projektu. - W związku z tym wielkie podziękowania kierujemy do Stadtwerke Görlitz, które utworzyły inicjatywę GörlitzCrowd, a także do wszystkich, którzy wspierali nas finansowo i na końcu mieli dla nas dużo cierpliwości.

Planowo budowa ścieżki miała zostać ukończona już w 2021 roku. Projekt został jednak opóźniony ze względu na fakt, iż pracownicy zoo sami pracowali przy projektowaniu i realizacji projektu, a także w niektórych przypadkach wydłużały się dostawy materiałów do budowy.

Ścieżka wspinaczkowa pomaga nie tylko zrozumieć różne uwarunkowania oraz wyzwania różnych gatunków zwierząt, ale także zapewnia świetną zabawę, rozwija zręczność, motorykę i koncentrację.