#NowaŚnieżka2025 Remont kosmicznych spodków na Śnieżce trwa. W najbliższej przyszłości wypijemy kawę w restauracji na szczycie Paulina Gadomska

Czy remont obserwatorium na Śnieżce to bujda? Otóż nie. Choć turyści nie dostrzegli na szczycie rusztowań i robotników w odblaskowych kamizelkach, to wiele prac zostało już wykonanych. Projekt #NowaŚnieżka2025 to zadanie priorytetowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, a piechurzy w najbliższej przyszłości będą mogli usiąść w restauracji zlokalizowanej w dolnym spodku i podziwiać widoki.