Nowe osiedle na Lubańskiej w Zgorzelcu wciąż w rozbudowie. Wiele budynków jest już zamieszkanych i wciąż powstają nowe (ZDJĘCIA)

Spółka RH Development zarządza 9 budynkami

Osiedle położone jest po prawej stronie hali PGE Arena, patrząc od strony szpitala. w pierwszym etapie posadowiono budynki: A,B, C. Niedostępne są jeszcze G, H i I. Na terenie zamkniętego osiedla wciąż stoją koparki, a roboty budowlane trwają. Wszystkie mieszkania w budynkach: A, B, C, D, E i F zostały sprzedane. W części z nich mieszkają już najemcy.

Osiedle mieszkaniowe w ramach rządowego programu

Po lewej stronie od hali powstaje właśnie kolejne osiedle mieszkaniowe. W Zgorzelcu powstanie pięć budynków cztero- i pięciokondygnacyjnych, które pomieszczą 221 mieszkań wykończonych w standardzie podstawowym. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań to ponad 11 tys. mkw. Co daje średnią powierzchnię mieszkania na poziomie 51,46 mkw. Zdecydowaną większość w strukturze mieszkań stanowią te dwu- i trzy pokojowe, których jest odpowiednio 104 i 96. Nie zabraknie również kawalerek – zaplanowano ich 10, a także mieszkań czteropokojowych – tych lokali będzie 11. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mieszkania powinny zostać oddane do dyspozycji już pod koniec roku lub na początku 2023. Przedsięwzięcie jest realizowane przez spółkę PFR Nieruchomości w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Partnerem inwestycji jest zgorzelecki samorząd, który wskazał grunt pod realizację tej inwestycji.