Nowe rondo już powstaje przy ul. Daszyńskiego w Zgorzelcu. Zobacz najnowsze zdjęcia z rewitalizacji Śródmieścia

To duża i uciążliwa modernizacja w samym centrum Zgorzelca, która ma na celu zmodernizowanie kolejnego odcinka ulicy Daszyńskiego. Razem z wyremontowaną ulicą Bohaterów Getta ma stworzyć spójną całość.

Zostanie wykonana nie tylko kompleksowa przebudowa ulicy, ale i budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz roboty teletechniczne. Zmodernizowane zostanie także oświetlenie drogowe, które formą nawiązywać ma do rozwiązań zastosowanych przy ulicy Bohaterów Getta. Pojawią się ławeczki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, a tymczasowe rondo zostanie przebudowane.

Remont obejmuje również krótkie odcinki ulic Daszyńskiego i Kościuszki (do przedszkola) za skrzyżowaniem oraz ulicy Piłsudskiego na odcinku do skrzyżowania z ulicą Wolności. Kolejny etap modernizacji obejmie odcinek ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Wolności do wjazdu na most Jana Pawła II oraz wylotowy fragment ulicy Wolności.