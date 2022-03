Nowoczesne radiowozy hybrydowe trafią również do Zgorzelca. Dolnośląscy policjanci dostaną 38 aut

7 marca br. na placu przy Wydziale Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odbyło się uroczyste przekazanie 38 nowych pojazdów służbowych dla dolnośląskich policjantów. W spotkaniu, którego gospodarzami byli: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Robertem Frąckowiakiem, uczestniczył Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz wraz ze swoim zastępcą Bartłomiejem Wiązowskim, a także przedstawiciele mediów i policjanci, którzy odebrali klucze do nowych samochodów.

Hybrydowe radiowozy marki Toyota Corolla, zostały zakupione dzięki wspólnemu projektowi, którego partnerami są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup pojazdów elektrycznych dla garnizonu dolnośląskiego” podpisano w lutym 2021 roku, a następnie wdrożono niezbędne procedury do realizacji tego przedsięwzięcia, które to dziś ma swój finał.