Nyski Festiwal Filmowy na Trójstyku rozpoczyna się już dziś. Jakie filmy zobaczymy w Zgorzelcu?

Już jutro, we wtorek 17 maja, rusza 19. Nyski Festiwal Filmowy. Tegoroczny festiwal rozpocznie się w Teatrze im. Gerharta Hauptmanna w Zittau. Od godziny 19.00 zespół festiwalu wprowadzi widzów w nastrój nadchodzących dni festiwalowych, prezentując program filmowy, skład jury oraz inne najważniejsze wydarzenia. Podczas uroczystości otwarcia pokazany zostanie ukraińsko-turecki film fabularny „Klondike” Maryny Er Gorbach. Ten niezwykle aktualny dramat opowiada historię młodej pary, żyjącej w strefie walk w wiosce we wschodniej Ukrainie, która w 2014 roku spodziewa się pierwszego dziecka. Po filmie odbędzie się dyskusja z udziałem odtwórczyni głównej roli, Oxany Cherkashyny, a w foyer teatru zagra DJ Yuriy Gurzhy.

Do niedzieli w 23 salach kinowych w Niemczech, Polsce i Czechach - m.in. w Großhennersdorf, Zittau, Mittelherwigsdorf, Löbau, Bautzen, Görlitz, Zgorzelcu, Varnsdorfie i Libercu - będzie można obejrzeć blisko 90 filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych, a także wziąć udział w imprezach towarzyszących. W konkursach na najlepszy film fabularny i dokumentalny festiwalu weźmie udział dziewięć najnowszych produkcji z każdego z trzech sąsiednich krajów. Do konkursu filmów krótkometrażowych wybrano 35 prac spośród blisko 400 zgłoszonych produkcji. W ramach cyklu „Regionalia” zaprezentowane zostaną filmy o życiu w regionie na styku trzech krajów nad Nysą lub autorstwa filmowców i filmowczyń z tego regionu. Cykl filmowy pod tytułem „Cinemascope” pokaże, jak szerokie są horyzonty tematyczne kinematografii w Polsce, Niemczech, Czechach i innych krajach europejskich. W tym roku w Centrum Panorama w Varnsdorfie ponownie zostaną pokazane dzieła klasyki filmowej w formacie 35 mm oraz 70 mm. W ramach festiwalu zaprezentowana zostanie również seria filmów dla dzieci oraz retrospektywa filmów laureatki nagrody honorowej tegorocznego Nyskiego Festiwalu Filmowego, niemieckiej aktorki Kathariny Thalbach.

Temat przewodni 19. Nyskiego Festiwalu Filmowego to „Family Affairs”. Festiwal przyjrzy się jak na przestrzeni lat, przed upadkiem komunizmu do dziś, zmieniała się koncepcja rodziny i związane z nią idee w Europie Wschodniej i Zachodniej. Filmy z tego cyklu pozwolą na bardziej intensywne zajęcie się różnymi sposobami postrzegania tego tematu, tak istotnego zarówno dla jednostek, jak i społeczeństwa, opowiadając jednocześnie ekscytujące i poruszające historie współczesne. Dodatkowo do 19 czerwca w kawiarence kulturalnej „Alte Bäckerei” w Großhennersdorf zaprezentowana zostanie wystawa „Familia” fotografki Oksany Juszko. W oddziale Sparkasse Zittau jeszcze do 22 czerwca dostępna jest wystawa pt. „Prawdziwy Wschód. Życie w NRD”, prezentująca fotografie Haralda Hauswala i teksty Stefana Wolle. Ponadto 18 maja na spotkaniu autorskim w Teatrze im. Gerharta Hauptmanna w Zittau Lutz Seiler przeczyta fragmenty swojej książki „Stern 111”. Wielokrotnie nagradzany pisarz opowiada w niej w niezwykle klimatyczny sposób historię rodziny z okresu bezpośrednio po zjednoczeniu.