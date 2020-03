Nyski Festiwal Filmowy nie odbędzie się w terminie. Sprawdź szczegóły!

Z Elektrowni Turów popłynie czystsza energia

W Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, od 2014 r. realizowany jest program modernizacyjny bloków 1-3. Pozwoli on dostosować aktywa wytwórcze do unijnych norm emisyjnych, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku.