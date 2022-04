Od 50 lat Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu pomaga młodym ludziom

"Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż"

Jeśli dziecko przejawia skrajne napięcia emocjonalne, stany lękowe oraz depresyjne; jest objęte pomocą psychiatryczną; wagaruje i ucieka z domu; nie otrzymało promocji do klasy wyższej; ma problemy z ukończeniem szkoły; sprawia problemy wychowawcze w domu oraz w szkole; eksperymentuje z używkami; przebywa w negatywnym środowisku; uzależnione jest od komputera, Internetu; jest zagrożone sądowym umieszczeniem w MOW to warto zastanowić się nad ofertą Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu.

Placówka jest bezpłatna (z wyłączeniem opłat za wyżywienie dziecka) i oferuje opiekę całodobową. Rekomendowany okres pobytu dziecka to minimum rok szkolny, aby mogło ono uzyskać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę. Podopieczni co tydzień wyjeżdżają do domu, a ośrodek jest zamknięty w czasie szkolnych przerw świątecznych, ferii zimowych oraz wakacji.