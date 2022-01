Od kwietnia żłobki w Zgorzelcu będą pół darmo. Wszystko dzięki dotacji z Urzędu Miasta i rządowemu programowi Maluch Plus

- Dotacja jest przekazywana bezpośrednio na konto podmiotu, prowadzącego żłobek lub klub, do którego uczęszcza dziecko. Podmiot odlicza 250 zł od kosztów opieki nad dzieckiem. Wsparciem objęte są wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec. Rodzic malucha po zapisaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego powinien zgłosić się do urzędu, do wydziału Edukacji i spraw społecznych i wypełnić oświadczenie o zamieszkaniu w Zgorzelcu. To jednorazowa wizyta - informuje Renata Burdosz, rzecznik prasowy UM Zgorzelec.

Już w 2018 roku Urząd Miasta Zgorzelec podjął uchwałę o dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec. W praktyce oznacza to, że rodzice których dzieci uczęszczają do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Zgorzelec otrzymują dofinansowanie do czesnego w kwocie 250 złotych.

W tym roku, od kwietnia, wystartuje również rządowy program Maluch Plus. Dofinansowanie będzie przysługiwało na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Będą mogli z niego skorzystać na przykład rodzice: na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 36 miesiąca życia dziecka - za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie, ale nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Dofinansowanie przekażemy bezpośrednio do placówki zajmującej się dzieckiem.

Dla mieszkańców Zgorzelca, których pociechy uczęszczają do żłobka lub klubu dziecięcego oznacza to łącznie 650 zł dotacji. To w zasadzie całkowity koszt czesnego w zgorzeleckich żłobkach. Do opłaty pozostaje wyżywienie malucha.

Na pewno ogromną ulgę finansową poczują rodzice tych dzieci, które już korzystają z opieki żłobkowej. Problem pojawia się przy zapisaniu dziecka do żłobka. Niestety placówek w mieście jest mało, a kolejka oczekujących do Żłobka Miejskiego przy ul. Broniewskiego w Zgorzelcu długa. Przy tak dużej dotacji warto jednak próbować zapisać dziecko do placówki niepublicznej, a takich mamy trzy w Zgorzelcu: Żłobek Edulandia, Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Miasteczko Dzieci oraz Przedszkole i Żłobek Chatka Puchatka.