Od średniowiecza po dziś. Tak zmieniał się Most Staromiejski w Zgorzelcu a z nim mieszkańcy. (GALERIA)

Pierwszy raz o drewnianym moście w tym miejscu wspomniano w 1298. A pierwszy raz zniszczony został w 1432 roku. Do tej pory drewniany most został znów uszkodzony w 1525 przez wielki pożar miasta Görlitz. W 1536 architekt miejski Wendel Roskopf zaproponował budowę mostu kamiennego, jednak z powodu zbyt wysokich kosztów do realizacji inwestycji nie doszło. Most Staromiejski został odbudowany jako kamienny dopiero w 1547 a autorem projektu był Hans Seiboth. W 1622 (18 lipca) doszło do wielkiej tragedii. Zawalenie się środkowego przęsła mostu, a śmierć poniosło 8 osób.

Aż do początku XX wieku Most Staromiejski wielokrotnie ulegał uszkodzeniu a to na skutek pożarów lub powodzi. Dopiero w roku 1906 jego konstrukcję odbudowano most wykorzystując stal i kamień. W takiej formie przetrwał aż do 1945, dokładnie do 7 maja kiedy to został wysadzony przez żołnierzy niemieckich. Most odbudowano dopiero w latach odbudowany w latach 2003-2004. Projektantem jest Schultz-Brauns & Reinhart.