Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia sezonu grzewczego 2021/2022. Z informacji, udostępnionych przez SEC w Zgorzelcu wynika, że ciepło zostanie dostarczone do naszych domów już 30 września. To dobra informacja dla wszystkich, którzy odczuwają skutki spadków temperatur.

Warto odkręcić zawory kaloryferów, aby uniknąć ich zapowietrzenia.

Źródło: UM w Zgorzelcu